Трамп задумал запретить шифрование в FaceTime и WhatsApp

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запретить «сквозное» шифрование (End-to-end encryption), которое используется, например, такими сервисами, как Apple Messages и FaceTime, WhatsApp и Signal. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на три источника.

Данную тему обсуждали на закрытом заседании Совета по национальной безопасности США. «Сквозное» шифрование используется в сервисах Apple, Google, Facebook и многих других.

Такой тип шифрования считается безопасным, поскольку доступа к данным в таком случае прочитать сообщение могут только пользователи, участвующие в переписке, а провайдеры, хакеры, правительственные ведомства и другие сторонние лица не могут получить доступ к ключам, необходимых для расшифровки сообщений.

Власти США при этом хотят иметь доступ к переписке и другому общению, соответсвенно, подумывают о запрете использования надёжного варианта шифрования в пользу другого.

Пока вопрос ещё не решён. История может развиться двумя путями — либо американские власти открыто выразят своё отношение к сквозному шифрованию, либо просто примут нужный закон через Конгресс без широкого открытого общественного обсуждения.