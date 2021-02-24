Наука и технологии
Сегодня в 14:55
Трамп захотел создать собственную соцсеть
Для американских консерваторов
Стало известно о том, что бывший президент США Дональд Трамп захотел создать собственную соцсеть. Сторонники Трампа отметили, что он владеет “сотнями млн долларов”, которые намерен вложить в реализацию нового социального медиа для американских консерваторов.
Более того, издание The Washington Examiner опубликовало материал, в котором сообщило, что уже сейчас Трамп ведет переговоры с крупными инвесторами из Силиконовой Долины на тему разработки новой социальной платформы. Так, новая соцсеть может стать популярной среди сторонников Трампа, которые негативно отнеслись к его блокировке в Facebook и Twitter.
”Мы ведем переговоры с множеством потенциальных партнеров. Мы хотели сначала купить готовый сайт и перестроить его под себя, однако среди нас оказалось очень много тех, кто способен создать с нуля свой собственный сайт. Ранее Twitter очень серьезно травил нас. Они постоянно маркировали все наши посты”, — поделился бывший президент США.