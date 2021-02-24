Трамп захотел создать собственную соцсеть

Более того, издание The Washington Examiner опубликовало материал, в котором сообщило, что уже сейчас Трамп ведет переговоры с крупными инвесторами из Силиконовой Долины на тему разработки новой социальной платформы. Так, новая соцсеть может стать популярной среди сторонников Трампа, которые негативно отнеслись к его блокировке в Facebook и Twitter.

”Мы ведем переговоры с множеством потенциальных партнеров. Мы хотели сначала купить готовый сайт и перестроить его под себя, однако среди нас оказалось очень много тех, кто способен создать с нуля свой собственный сайт. Ранее Twitter очень серьезно травил нас. Они постоянно маркировали все наши посты”, — поделился бывший президент США.