Опубликовано 09 августа 2025, 01:50
1 мин.

Трамп закроет две миссии по выбросам парниковых газов — OCO-2 и OCO-3

На них нет денег
Администрация президента США Дональда Трампа намерена не просто урезать финансирование, а полностью отказаться от двух программ NASA по отслеживанию объёмов парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу. Об этом сообщило агентство Associated Press.
© NASA / JPL-Caltech

Эти программы называются OCO-2 и OCO-3. Миссии были запущены в 2014 и 2019 годах. OCO-2 изучает, как углекислый газ перемещается по Земле и как меняется со временем. OCO-3 находится на МКС и тоже следит за уровнем углекислого газа в воздухе.

По информации источника, в бюджете на 2026 год, который предложил Трамп, нет денег на эти программы. Поэтому их планируют закрыть.

