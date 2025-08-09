Трамп закроет две миссии по выбросам парниковых газов — OCO-2 и OCO-3

Эти программы называются OCO-2 и OCO-3. Миссии были запущены в 2014 и 2019 годах. OCO-2 изучает, как углекислый газ перемещается по Земле и как меняется со временем. OCO-3 находится на МКС и тоже следит за уровнем углекислого газа в воздухе.

По информации источника, в бюджете на 2026 год, который предложил Трамп, нет денег на эти программы. Поэтому их планируют закрыть.