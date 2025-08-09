Трамп закроет две миссии по выбросам парниковых газов — OCO-2 и OCO-3

Опубликовано 09 августа 2025, 01:501 мин.
Трамп закроет две миссии по выбросам парниковых газов — OCO-2 и OCO-3На них нет денег
Администрация президента США Дональда Трампа намерена не просто урезать финансирование, а полностью отказаться от двух программ NASA по отслеживанию объёмов парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Эти программы называются OCO-2 и OCO-3. Миссии были запущены в 2014 и 2019 годах. OCO-2 изучает, как углекислый газ перемещается по Земле и как меняется со временем. OCO-3 находится на МКС и тоже следит за уровнем углекислого газа в воздухе.
По информации источника, в бюджете на 2026 год, который предложил Трамп, нет денег на эти программы. Поэтому их планируют закрыть.