Трамп закроет стандартизацию энергоэффективности в США

Программа была запущена в 1992 году и позволила американцам экономить на энергопотреблении более $500 млрд. По словам генерального директора Vermont Energy Investment Corporation Ребекки Фостер, ENERGY STAR помогает потребителям и предприятиям экономить энергию и снижать расходы, обозначая эффективные продукты. Все строения, гаджеты и оборудование, которое соответствует стандарту ENERGY STAR, получает специальную метку.

Программа получила поддержку разных партий и стала основой энергоэффективности в стране, включая бытовую технику, утепление домов и эффективность коммунальных служб, что способствует получению более эффективной аппаратуры, приборов и систем.