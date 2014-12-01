Трамп закроет стандартизацию энергоэффективности в США

Опубликовано 23 мая 2025, 21:451 мин.
Трамп закроет стандартизацию энергоэффективности в СШАЯкобы эта программа помогала значительно экономить
Портал Electrek сообщает, что администрация Трампа планирует свернуть федеральную программу стандартизации энергоэффективности потребительской электроники ENERGY STAR. Заявлено, что эта программа способствует энергоэффективности и уменьшению выбросов парниковых газов.
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Программа была запущена в 1992 году и позволила американцам экономить на энергопотреблении более $500 млрд. По словам генерального директора Vermont Energy Investment Corporation Ребекки Фостер, ENERGY STAR помогает потребителям и предприятиям экономить энергию и снижать расходы, обозначая эффективные продукты. Все строения, гаджеты и оборудование, которое соответствует стандарту ENERGY STAR, получает специальную метку.
Программа получила поддержку разных партий и стала основой энергоэффективности в стране, включая бытовую технику, утепление домов и эффективность коммунальных служб, что способствует получению более эффективной аппаратуры, приборов и систем.