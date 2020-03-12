Трамп закрыл границу США для европейцев на 30 дней из-за коронавируса

Что интересно, данное ограничение никак не затронет граждан Великобритании и тех американцев, которые заранее прошли процесс проверки на наличие заражения коронавирусом. Помимо этого Трамп обвинил власти Европы в том, что из-за их халатности эпидемия перекинулась с Китая на европейский регион.

”Европейский союз не смог предпринять аналогичных мер предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек”, — рассказал действующий президент США.