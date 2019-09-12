Трамп запретит электронные сигареты на территории США

На данный момент достоверно известно о шести случаях, когда использование вейпа привело смерти в шести штатах. По данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, на 6 сентября им удалось зарегистрировать более 450 заболеваний на территории 33 штатов, вероятно, связанных с вейпингом.

Министр здравоохранения Алекс Азар заявил, что администрация президента разрабатывает запрет электронных сигарет — в самое ближайшее время правительство выпустит руководство, регулирующее оборот данного типа продукции на рынке. Министр также рассказал, что Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов завершает изъятие ароматизированных электронных сигарет со свободного рынка.