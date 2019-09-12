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Трамп запретит электронные сигареты на территории США

Президент решил серьезно взяться за рынок вейпинга в США
Администрация действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подготавливает законопроект, который запретит ароматизированные электронные сигареты на территории всей страны. Таким образом Белый Дом отреагировал на вызванные вейпами заболевания легких со смертельным исходом.

На данный момент достоверно известно о шести случаях, когда использование вейпа привело смерти в шести штатах. По данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, на 6 сентября им удалось зарегистрировать более 450 заболеваний на территории 33 штатов, вероятно, связанных с вейпингом.

Министр здравоохранения Алекс Азар заявил, что администрация президента разрабатывает запрет электронных сигарет — в самое ближайшее время правительство выпустит руководство, регулирующее оборот данного типа продукции на рынке. Министр также рассказал, что Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов завершает изъятие ароматизированных электронных сигарет со свободного рынка.

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