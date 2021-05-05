Наука и технологии
Сегодня в 17:33
Трамп запустил анонсированный после блокировки в Twitter сайт
Жаль, что не соцсеть
Экс-президент США Дональд Трамп всё же запустил анонсированную ранее онлайн-платформу From the Desk of Donald J. Trump. Это тот самый сайт, который должен был стать ответом политика на блокировки в Twitter, YouTube и прочих сетевых площадках.
Доступен ресурс по ссылке www.donaldjtrump.com/desk. При этом пока что на нём не работает ничего — даже кнопки донатов. Ожидается, что в дальнейшем на From the Desk of Donald J. Trump бывший президент сможет публиковать посты, изображения и видео.
К сожалению, общение между Трампом и его последователями будет односторонним. Пользователи не смогут комментировать контент. Есть также предположение, что сайт построен на платформе Campaign Nucleus. Она известна тем, что помогает различным политикам общаться с аудиторией без посредников.
Отметим, что советник Трампа Джейсон Миллер сакцентировал внимание на том, что сайт ни в коем случае не является соцсетью.