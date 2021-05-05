Трамп запустил анонсированный после блокировки в Twitter сайт

К сожалению, общение между Трампом и его последователями будет односторонним. Пользователи не смогут комментировать контент. Есть также предположение, что сайт построен на платформе Campaign Nucleus. Она известна тем, что помогает различным политикам общаться с аудиторией без посредников.

Отметим, что советник Трампа Джейсон Миллер сакцентировал внимание на том, что сайт ни в коем случае не является соцсетью.