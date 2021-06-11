Трамп заставил Apple тайно предоставить данные как минимум двух политиков

Кроме того, Apple также могли заставить передать Трампу метаданные десятка людей, которые также имеют связь с этим комитетом, среди которых члены семьи и как минимум один ребенок. Из-за запрета Apple, равно как и знакомые с ситуацией СМИ, вынуждены были молчать об этом в этом году. Однако сейчас срок данного ограничения истек, а Министерство юстиции новой администрации решило рассказать об этом инциденте общественности.

Источники NYT отмечают, что Apple передала администрации бывшего президента США Трампа лишь метаданные, то есть фотографии или содержимое электронных писем осталось в приватности. В то же время, и по метаданным можно многое выяснить, к примеру, где и с кем определенный человек разговаривал.