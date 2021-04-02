Трамп завел аккаунт в новой соцсети

Об этом, ссылаясь на источники, рассказало издание Fox News. Помимо Трампа в соцсети завели страницы и его однопартийцы. Платформа предоставляет возможность отправлять электронную почту, сообщения, а также заявления в СМИ. Кроме того, все пользователи соцсети могут контактировать с представителями партий, а также писать свое мнение в чатах.

Campaign Nucleus была создана еще в 2016 году. Ее автором стал бывший советник по данным и цифровым операциям предвыборного штаба Трампа Брэд Парскейл.

Напомним, что нескольким ранее стало известно, что Facebook ввела запрет на размещение в соцсети публикаций с выступлениями Трампа.