Трамп заявил, что TSMC вложит $300 млрд в производство чипов в США

Основной акцент TSMC делает на Аризону, где планируется построить шесть новых фабрик. Компания уже объявляла о вложениях в размере $ 165 млрд, что стало крупнейшим иностранным инвестиционным проектом в США. Представители TSMC отказались от комментариев, а её акции упали как на тайваньской, так и на американской биржах после слов Трампа.

Речь Трампа прозвучала на фоне обсуждения торговых отношений с Европой и странами Азии. Он также упомянул о возможных новых пошлинах на фармацевтику и полупроводники, отметив стремление вернуть производство чипов в США. Это связано с тем, что большая часть передовых производственных мощностей по выпуску чипов по-прежнему находится в Тайване и Южной Корее.