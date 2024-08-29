Опубликовано 29 августа 2024, 23:521 мин.
Трамп заявил, что знает, как сделать США «криптостолицей планеты»Экс-президент ссылается на проект своих сыновей
Бывший президент США и нынешний кандидат на этот пост Дональд Трамп написал в своём Х-аккаунте, что располагает планом, как сделать США «криптовалютной столицей планеты».
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В этом контексте Трамп упомянул и тегнул World Liberty Financial — проект в сфере DeFi, связанный с двумя его сыновьями. С чем конкретно связаны планы Трампа и как он будет вовлечён в проект World Liberty Financial, пока непонятно.
«Сегодня днём я изложу свой план, направленный на то, чтобы Соединённые Штаты стали криптовалютной столицей планеты», — отметил Трамп. Конкретики пока нет.