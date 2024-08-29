Трамп заявил, что знает, как сделать США «криптостолицей планеты»

В этом контексте Трамп упомянул и тегнул World Liberty Financial — проект в сфере DeFi, связанный с двумя его сыновьями. С чем конкретно связаны планы Трампа и как он будет вовлечён в проект World Liberty Financial, пока непонятно.

«Сегодня днём я изложу свой план, направленный на то, чтобы Соединённые Штаты стали криптовалютной столицей планеты», — отметил Трамп. Конкретики пока нет.