Трамп заявил о готовности Китая капитулировать в торговой войне

”Они хотят заключить соглашение, это должно быть хорошее для США соглашение. Если они хотят заключить сделку, вероятно, мы ее заключим. Это не моя торговая война, это торговая война, которая должна была произойти еще давно при многих других президентах. <...> Кто-то должен был сделать это, я избранный”, — высказал свое мнение глава США.

Напомним, что еще 1 августа Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября планируется введение новых пошлин на товары, ввозимые из Китая на сумму в 300 млрд долларов, на этот раз в размере 10%. Но уже 13 августа стало известно, что Соединенные Штаты отложат введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.