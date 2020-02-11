Трамп заявил о наличии у США "супербыстрых" ракет

”У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много. Мы так и называем их — «супербыстрые». Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты”, — рассказал глава Соединенных Штатов. Также он уточнил, что США нуждается в подобном в первую очередь из-за того, что “нечто подобное имеется и у России”.

При этом Трамп также рассказал, что судя по его данным, российские военные сумели заполучить информацию о технологиях, необходимых для разработки подобных ракет благодаря информации, полученной от прежнего руководства Белого дома.