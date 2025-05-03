Трамп заявил о планах Samsung инвестировать в США из-за тарифной политики

Трамп рассказал об этом на фоне обсуждения торговых соглашений с Южной Кореей. Ранее аналогичные инвестиции в США уже объявляли такие компании, как Apple, TSMC и SoftBank. Теперь, по мнению Трампа, к ним присоединится и Samsung.

Согласно информации, опубликованной южнокорейским изданием The Korea Herald, Samsung может объявить о строительстве нового завода в ближайшее время. Речь идет о расширении присутствия компании в Техасе, где уже ведется строительство объекта в городе Тейлор. Завод должен начать работу к концу 2027 года и, как ожидается, будет производить современные чипы, включая 2-нм процессоры, которые вызывают интерес у таких компаний, как NVIDIA.

Также сообщается, что Samsung рассматривает возможность переноса производства бытовой техники и телевизоров на другие объекты, что также может быть частью договоренностей в рамках нового тарифного соглашения.