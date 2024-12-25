Трамп заявил о возможном сохранении TikTok в США ради роликов… о нём

Такое снисхождение вызвано успехом последней президентской кампании Трампа, в ходе которой в TikTok его смотрело много американской молодёжи: в течение нескольких месяцев в ходе различных вступлений и подкастов ролики Трампа собирали многомиллионную аудиторию.

До 19 января, когда китайская соцсеть может быть окончательно заблокирована в США, Верховный суд рассмотрит конституционность двухпартийного закона, требующего от материнской компании соцсети продать приложение американскому покупателю. Трамп заявил в связи с этим, что, возможно, стоит «подержать этого простофилю при себе ещё какое-то время». Об этом сообщило издание Axios.