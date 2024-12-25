Трамп заявил о возможном сохранении TikTok в США ради роликов… о нём

Опубликовано 25 декабря 2024, 12:451 мин.
Трамп заявил о возможном сохранении TikTok в США ради роликов… о нёмПоэтому и снизошёл
Дональд Трамп начал делать заявления, которые контрастируют с его позицией во время первого президентского срока. Он заявил, что, вероятно, разрешит TikTok продолжать деятельность в США. А в первый срок он запретил любые расчёты американского бизнеса с китайской ByteDance, материнской компанией TikTok.
Такое снисхождение вызвано успехом последней президентской кампании Трампа, в ходе которой в TikTok его смотрело много американской молодёжи: в течение нескольких месяцев в ходе различных вступлений и подкастов ролики Трампа собирали многомиллионную аудиторию.
До 19 января, когда китайская соцсеть может быть окончательно заблокирована в США, Верховный суд рассмотрит конституционность двухпартийного закона, требующего от материнской компании соцсети продать приложение американскому покупателю. Трамп заявил в связи с этим, что, возможно, стоит «подержать этого простофилю при себе ещё какое-то время». Об этом сообщило издание Axios.