Трампа заподозрили в использовании ИИ при составлении указов

Эксперты утверждают, что сведущему в вопросе человеку очевидно, что 16 из подписанных Трампом указов в первый день его президентства, были буквально «скопированы» из плана «Проект 2025», который разработал некий фонд «Наследие» специально для Администрации нового президента. Хотя Трамп никогда не подтверждал, что знаком с проектом.

По мнению юристов, составление указов искусственным интеллектом выдают «неточные формулировки». Также для специалистов якобы очевиден «примитивный язык чат-ботов», который может использовать президент или его помощники.

Например, адвокат из Хьюстона Раффи Мелконян в своём посте в соцсети Bluesky обратил внимание на раздел одного из указов Трампа — «Возвращение названий, прославляющих величие Америки» — в котором Мексиканский залив переименовывается в Американский залив. Язык документа «напоминает описание из учебника для начальной школы, похожее на примитивный язык чат-ботов с искусственным интеллектом».

«Многие из указов Трампа трудно читать и понимать, в них встречаются ошибки и нескладные формулировки, что может стать проблемой для Трампа в случае оспаривания в суде, а многие из них, скорее всего, будут оспорены», — отметил Мелконян в интервью изданию Independent.