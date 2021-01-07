Трампа заставили удалить возмущения нечестными выборами под угрозой вечной блокировки в соцсетях

Аккаунт Трампа в Twitter временно заблокировали, что произошло вскоре после его публикации о нечестных выборах. Кроме того, Twitter предупредила, что заблокирует его аккаунт навсегда, если он не удалит нарушающие правила социальной сети публикации. В результате, под угрозой вечной блокировки в соцсетях, американскому лидеру пришлось удалить возмущения нечестными выборами.

”Представитель компании подтвердил, что Трамп действительно удалил твиты с нарушениями. Неизвестно во сколько точно Трамп удалил публикации. Вероятно, доступ к учетной записи будет открыт для него завтра утром (после 16.00 по мск 7 января)”, – поделился журналист агентства Bloomberg Курт Вагнер.

Помимо прочего посты Трампа были удалены и в Facebook, однако это было сделано представителями самой компании. Отмечается, что его обращение не способствовало снижению насилия, а, напротив, скорее его спровоцировало.