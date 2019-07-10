Трампу окончательно запретили блокировать недоброжелателей в Twitter

И вот, апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке согласился с прошлогодним решением о том, что Трампу запрещено блокировать несогласных с ним пользователей в своем Твиттере. Апелляционный суд постановил, что Первая поправка конституции США не позволяет публичному должностному лицу, использующему учетную запись в соцсети для “всевозможных официальных целей”, блокировать пользователей, тем самым выкидывая людей из общедоступного онлайн-диалога по причине их несогласия с чиновником.

Напомним, что в мае 2018 года организация Knight First Amendment Institute подала иск против Трампа. В нем говорилось о семи пользователях Твиттера, которых Трамп заблокировал. Истцы заверили, что Трамп не в праве лишать доступа к своему блогу пользователей лишь на основании политических взглядов, так как его соцсети стали площадкой для официальных споров и дискуссий.