Трансляции из VK Play Live теперь доступны в VK Видео

Стриминговый сервис VK Play Live теперь интегрирован с платформой VK Видео и доступен на домене live.vkvideo.ru. Вместе с обновлением он получил свежий логотип, название и уникальный фирменный стиль. Пользователи могут находить трансляции через веб-версию, мобильное приложение, Smart TV или на отдельном сайте.

Теперь стримы из сообществ ВКонтакте запускаются через VK Видео Live, а их записи сохраняются как на страницах сообществ, так и на каналах в VK Видео. Это упрощает доступ к контенту и делает его удобнее для пользователей, которые хотят пересмотреть любимые эфиры. Такая интеграция объединила возможности сразу двух платформ, делая процесс создания и просмотра трансляций проще.

Александр Михеев, руководитель VK Play, отметил, что новый сервис даёт стримерам доступ к огромной аудитории крупнейшей видеоплатформы в России. По его словам, проект разрабатывался с учётом потребностей стримеров и уже завоевал признание в индустрии. Особое внимание уделяется развитию функционала и привлечению новых пользователей, чтобы обеспечить максимальный комфорт и скорость взаимодействия с платформой.