Трассу «Казань — Москва» строят в том числе и под машины с автопилотом

Об этом стало известно после успешного запуска беспилотных КАМАЗов на трассе М-11 «Нева» между Санкт-Петербургом и Москвой вчера, 14 июня. По словам Петушенко, такие автомобили также смогут передвигаться по новой трассе М-12.

В прошлом году на М-12 было введено в эксплуатацию 107 км дороги в Московской и Владимирской областях.

Также планируется открытие движения по М-12 до Арзамаса в Нижегородской области в сентябре этого года, а к декабрю дорога будет пролегать до Казани, простираясь на 811 км.

Вся трасса будет оборудована автоматизированной системой управления дорожным движением, аналогичной той, которая уже работает на М-11, и позволит интегрировать беспилотные автомобили.