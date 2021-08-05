Траты на «зелёную» энергетику увеличились, но этого всё ещё мало для спасения от глобального потепления

Наука и технологии
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Траты на «зелёную» энергетику увеличились, но этого всё ещё мало для спасения от глобального потепленияПри этом пока солнечная энергетика ощущает подъём, «ветрянка» наоборот падает
В сети появилась свежая информация о количестве денег, которые инвесторы потратили на возобновляемую энергетику в первой половине 2021 года. Эта сумма оказалась на 1,8% больше, чем за тот же период 2020-го.
Речь идёт примерно о 174 млрд долларах. Но, как пишет Bloomberg, даже этого недостаточно для того, чтобы спасти планету от глобального потепления.
При этом, что интересно, траты за первые шесть месяцев 2021 года оказались на 7% меньше тех, что были сделаны во втором полугодии 2020 года.
Если же брать по отдельным отраслям, то рекордный объём средств за последние полгода был потрачен на солнечную энергетику — 78,9 млрд долларов. Но зато упал уровень инвестиций в ветряную энергетику — до 58 млрд долларов.