Траты на «зелёную» энергетику увеличились, но этого всё ещё мало для спасения от глобального потепления

Речь идёт примерно о 174 млрд долларах. Но, как пишет Bloomberg, даже этого недостаточно для того, чтобы спасти планету от глобального потепления.

При этом, что интересно, траты за первые шесть месяцев 2021 года оказались на 7% меньше тех, что были сделаны во втором полугодии 2020 года.

Если же брать по отдельным отраслям, то рекордный объём средств за последние полгода был потрачен на солнечную энергетику — 78,9 млрд долларов. Но зато упал уровень инвестиций в ветряную энергетику — до 58 млрд долларов.