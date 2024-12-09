Тренировка зрения с пониженным освещением улучшила реакцию спортсменов

Для эксперимента использовалась система Okkulo, которая тренирует зрительные и моторные навыки под условиями пониженного освещения. В отличие от обычных тренировок, эта технология замедляет восприятие зрительных сигналов, что способствует улучшению реакции спортсменов, когда они возвращаются к обычному освещению. Такой подход можно сравнить с тренировками с парашютами для спринтеров, которые укрепляют физическую скорость.

Исследование длилось шесть недель. В нем участвовали 24 футболиста в возрасте от 18 до 30 лет. Они были разделены на две группы: одну тренировали с использованием системы Okkulo, а другую — в обычных условиях. Все участники выполняли одинаковые упражнения, но тренировки с Okkulo проходили при специальном освещении с разными длинами волн (синий, зеленый, красный и ультрафиолетовый свет), что замедляло обработку визуальной информации.

Результаты показали улучшения. В группе, использующей систему Okkulo, время реакции на зрительные стимулы сократилось на 30%, а время распознавания объектов уменьшилось почти на 50%.