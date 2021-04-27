Тренировкой сотрудников МегаФон займётся искусственный интеллект

Ожидается, что робот с ИИ поможет в отработке навыков голосового общения с клиентами. При этом, как пишет Мобильный форум, от таких тренировок ожидают повышения эффективности и комфорта переговоров клиентов и сотрудников МегаФона.

Сообщается, что разработанная SkyTrainer платформа способна анализировать речь сотрудника, а также фиксировать его ошибки и давать индивидуальные рекомендации. Также робот на базе искусственного интеллекта способен принимать экзамены. В конечном итоге руководитель направления получает подробный отчёты. Отдельно по каждому сотруднику.

Эксперты считают, что эксперименты МегаФона вряд ли останутся незамеченными рынком. Они предсказывают рост интереса к подобным разработкам со стороны конкурентов компании.