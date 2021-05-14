Треску назвали полезной для сердца рыбой

Сообщается, что треска богата полезными элементами, в числе которых омега-3 жирные кислоты, фосфор, белок, витамины Е, С и В12. Употребление трески может выступать в роли профилактики коронарного атеросклероза. Кроме того, жирные кислоты и антиоксиданты в ее составе ограничивают возникновение тромбов и способствуют разжижению крови.

Помимо прочего добавив треску в рацион можно снизить вероятность развития артрита, подагры, мигрени и синдрома раздраженного кишечника. Полезной эта рыба может быть и для больных сахарным диабетом и людей, которые имеют предрасположенность к этой болезни.

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