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Треску назвали полезной для сердца рыбой
Также она снижает риск развития артрита, мигрени и не только
ФАН поделилось новым материалом, в рамках которого треску назвали полезной для сердца рыбой. Согласно опубликованным данным, эта рыба помогает в борьбе с образованием тромбов.
Сообщается, что треска богата полезными элементами, в числе которых омега-3 жирные кислоты, фосфор, белок, витамины Е, С и В12. Употребление трески может выступать в роли профилактики коронарного атеросклероза. Кроме того, жирные кислоты и антиоксиданты в ее составе ограничивают возникновение тромбов и способствуют разжижению крови.
Помимо прочего добавив треску в рацион можно снизить вероятность развития артрита, подагры, мигрени и синдрома раздраженного кишечника. Полезной эта рыба может быть и для больных сахарным диабетом и людей, которые имеют предрасположенность к этой болезни.
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