Треть домов с нулевым энергопотреблением оказались несоответствующими требованиям

К 2050 году Япония должна стать углеродно-нейтральной, что предполагает снижение выбросов и ослабление углеродного следа не только в промышленном секторе, но и в жилом. И прежде всего это касается частных домохозяйств, на которые приходится 15% выборов углекислого газа в стране.

Однако, согласно свежей информации, более 30% домохозяйств не соответствуют требованиям программы декарбонизации и характеристикам жилья, имеющего статус «с нулевым энергопотреблением». Дома с нулевым энергопотреблением используют солнечную или другую возобновляемую энергию для выработки как минимум того количества энергии, которое они потребляют, и являются более теплосберегающими, чем другие дома, благодаря хорошей изоляции.

Как ожидается, эти дома должны сыграть ключевую роль в выполнении Японией её международного обязательства по углеродной нейтральности. Но, судя по новым документам, программа движется не так быстро, как того требует японское правительство.