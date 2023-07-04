Треть пользователей сайтов знакомств участвовали в служебном романе

По опросу среди пользователей RusDate, выяснилось, что у 28% из них возникали романтические отношения на работе. Из них 14% переросли в серьёзные отношения, 8% привели к браку, а у 46% это были просто кратковременные любовные приключения.

Интересно, что в разных городах такие служебные романы имели разные распространённости: в Москве — у 34% пользователей, в Санкт-Петербурге — у 21%, Екатеринбурге — 14%, Ростове-на-Дону — 11%, Нижнем Новгороде — 9% и Саратове — 4%.

Среди участников опроса, кто признался в отношениях на работе, оказалось 42% мужчин и 58% женщин. И если посмотреть на иностранных пользователей RusDate, то у 12% из них такие отношения возникали в Израиле, 6% в Германии, и лишь 4% во Франции и Италии. Директор по развитию RusDate, Роман Леви, объяснил, что низкие показатели в Европе связаны с жёстким законодательством, которое запрещает не только отношения на работе, но и даже намёки на такое поведение могут быть восприняты как домогательства.