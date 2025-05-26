Треть российских предпринимателей используют ИИ в своей работе

Почти половина малого и среднего бизнеса в России пока не использует искусственный интеллект в своей работе, а примерно треть предпринимателей либо пробовали такие технологии, либо только думают об этом. Таковы результаты исследования компании Neuro.net, занимающейся разработкой ИИ-решений. Аналитики подсчитали, что около четверти бизнесменов уже применяют ИИ, 48% вовсе не планируют это делать, а 28% находятся в раздумьях или имели опыт использования.

В исследовании участвовали более тысячи предпринимателей из городов-миллионников в возрасте от 26 до 55 лет. Чаще всего искусственный интеллект применяется для автоматизации создания контента и прогнозирования бизнес-показателей. Основные трудности на пути внедрения ИИ связаны с нехваткой знаний, отсутствием квалифицированных специалистов и непониманием, с чего начать. Большинство респондентов волнуют сложные алгоритмы и неясность работы таких систем.

При этом свыше 40% опрошенных готовы вложить в ИИ более 100 тысяч рублей в ближайшие полгода. Представитель Neuro.net Юлия Седченко отметила, что бизнес всё больше интересуется простыми и доступными ИИ-инструментами. По её словам, главная задача разработчиков состоит в том, чтобы создавать решения, которые легко внедрять и сразу использовать, чтобы предприниматели могли экономить ресурсы и быстрее обрабатывать запросы. Особенно полезными стали голосовые технологии, которые помогают наладить эффективное общение без лишних сложностей.