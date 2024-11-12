Треть россиян готовы платить за связь в путешествиях более 3 тыс. рублей

Более половины россиян (54%) предпочитают использовать только бесплатный Wi-Fi во время заграничных поездок, выяснила компания Unisimka. Ещё около 18% остаются на связи через роуминг от своего оператора, а треть путешественников выбирает местные SIM-карты или тревел-сим: около 20% подключаются к местным операторам, а 8,5% приобретают специальные карты для туристов. Основатель Unisimka Анна Кашницкая пояснила, что использование туристических SIM-карт или eSIM становится выгодным решением, так как их тарифы часто привлекательнее роуминга.

В поездках 38,5% россиян считают важным поддерживать связь с родными, ещё 29% активно используют интернет для бронирования отелей и навигации. Социальные сети также популярны: 26% пользователей не прерывают общения онлайн, а 12% продолжают работать и поддерживать контакт с коллегами. Это подчёркивает стремление оставаться на связи и быстро решать повседневные задачи даже за границей.

Большинство опрошенных не готовы тратить много на связь за рубежом: 34% рассчитывают на бесплатный Wi-Fi, а 25% устанавливают бюджет до 1 тыс. рублей. Ещё 11% могут потратить до 3 тыс., тогда как 30% согласны выделить от 3 до 5 тыс. рублей и больше. Тем не менее, почти половина (48%) сталкивалась с непредвиденными тратами, будь то случайный роуминг, превышение лимита интернета или забытый роуминг по возвращении.