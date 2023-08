Треть россиян начали пользоваться мобильниками только на третьем десятке жизни

Согласно данным ритейлера «М.Видео-Эльдорадо», около 30% россиян получили свой первый мобильный телефон или смартфон после 20 лет. Большинство людей, около 18%, получили свой первый устройство в возрасте 7-10 лет. В основном, первые мобильные устройства россияне получили в подростковом возрасте: 16% в 14-16 лет, 15% в 11-13 лет, и 14% в 17-19 лет. Среди 1608 участников исследования 8% получили свой первый гаджет до 7 лет.

Большинство людей (27%) получили свой первый телефон в подарок на день рождения, 20% — без какого-либо особого повода, 11% — в начале учебного года, 6% — в конце учебного года, 5% — во время других праздников, 3% — на Новый год. Однако 28% россиян приобрели свой первый телефон своими силами. В их числе были те, кто использовал первую зарплату, крупный доход, награды себе или покупку по работе в качестве мотивации.

Что касается использования компьютеров и ноутбуков, россияне «первый раз прикоснулись» к этим устройствам раньше. Больше 20% начали пользоваться ими в возрасте 14-16 лет, 18% — в 11-13 лет, 15% — в 7-10 лет, и 14% — в 17-19 лет. Но для 19% опыт использования компьютеров пришёлся на возраст 20-29 лет, а для 7% — на 30 лет и позже. Личные компьютеры у россиян появились гораздо позже, — в основном в возрасте 20-29 лет. Вместе с тем, 6,5% не имеют своих устройств в настоящее время.

Согласно исследованию, 26% россиян назвали электронные игры «Тетрис» и «Ну, погоди» символами своего детства. Приблизительно четверть выбрала игровые приставки, такие как Dendy, Sega, Game Boy или PlayStation. 14% участников выбрали кнопочные телефоны или смартфоны, 10% — магнитофоны, а 9% считают, что самым запоминающимся устройством было тамагочи. Главной игрой детства для 14% россиян стал Super Mario от Nintendo, а 13% выбрали GTA и гонки Need for Speed. 11% запомнили игру «Тетрис», а 7% — симулятор жизни The Sims.