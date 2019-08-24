Треть россиян пострадала от телефонных мошенников

По данным опроса «Лаборатории Касперского», примерно треть россиян признались, что они или их близкие теряли деньги в результате телефонного мошенничества, причём почти каждый десятый (9%) говорил, что речь идёт о значительной сумме.

При этом только 4% респондентов отметили, что обращались в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности телефонных мошенников.

Обычно мошенничество происходит по следующей схеме: аферисты звонят с поддельного номера либо с номера, который раньше действительно принадлежал банку, представляются сотрудниками финансовой организации и выманивают у жертвы пароли и/или коды двухфакторной авторизации для входа в личный кабинет и/или подтверждения перевода денег.

Многие абоненты стремятся оградить себя от подобного общения. Так, 17% отметили, что используют специализированное ПО для защиты от спама и мошенничества, а 37% — встроенные средства телефона, например чёрные списки. Тем не менее каждый пятый опрошенный россиянин (21%) не применяет вообще никаких решений. Половина же респондентов (51%) просто не берут трубку, если видят на экране неизвестный номер.