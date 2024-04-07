Треть россиян проводит от 5 до 10 часов в день в интернете

Почти половина россиян, около 40%, не могут представить свой день без чтения новостей. Это следует из исследования, проведённого проектом Hi-Tech Mail.ru на платформе VK. Опрос также выявил, что большинство россиян проводят в интернете от трёх до пяти часов в день, а 31% заявили, что проводят там от пяти до 10 часов. В среднем мужчины тратят в интернете больше времени, чем женщины — 41% против 36%.

Около 17% россиян признались, что ежедневно проводят в интернете более 10 часов как рабочее, так и личное время. Только 13% опрошенных проводят в интернете менее двух часов в день. Планшеты и ноутбуки самые популярные устройства для доступа в интернет — ими пользуются 65% опрошенных, в то время как лишь 33% предпочитают смартфоны. Использование планшетов составляет всего 2%.

Что касается целей, около трети россиян заходят в интернет для работы, а 27% — для чтения новостей. Социальные сети являются основной целью для 18% пользователей, в то время как 9% предпочитают игры, а 8% — общение. Опрос проводился с 29 марта по 6 апреля и участвовали в нем более 21 тысячи человек.