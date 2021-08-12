Треть россиян согласились на уменьшение зарплаты ради работы на удалёнке

При этом среди части опрошенных речь идёт о снижении зарплаты вплоть до 10%, рассказали Ferra.ru представители SuperJob. Таких респондентов было 9%. В свою очередь 17% из общего числа опрошенных заявили о готовности получать на 5% меньше нынешнего.

Отметим, что в исследовании приняли участие 1,6 тыс представителей экономически активного населения. При этом все они работали по той профессии, которая предполагает возможность трудиться дистанционно.

Ещё из интересного можно отметить, что среди тех, кто в принципе готов к денежным уступкам ради работы из дома, наибольшее число представителей молодёжи до 24 лет.