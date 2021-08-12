Треть россиян согласились на уменьшение зарплаты ради работы на удалёнке

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Треть россиян согласились на уменьшение зарплаты ради работы на удалёнкеИ в этом есть часть здравого смысла
Специалисты портала SuperJob провели свежее исследование, которое показало отношение россиян к удалённой работе. Оказалось, что около трети из них готовы к снижению заработной платы ради возможности трудиться из дома.
При этом среди части опрошенных речь идёт о снижении зарплаты вплоть до 10%, рассказали Ferra.ru представители SuperJob. Таких респондентов было 9%. В свою очередь 17% из общего числа опрошенных заявили о готовности получать на 5% меньше нынешнего.
Отметим, что в исследовании приняли участие 1,6 тыс представителей экономически активного населения. При этом все они работали по той профессии, которая предполагает возможность трудиться дистанционно.
Ещё из интересного можно отметить, что среди тех, кто в принципе готов к денежным уступкам ради работы из дома, наибольшее число представителей молодёжи до 24 лет.