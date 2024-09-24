Третий в мире квантовый компьютер на 50 кубитах создали в России

Российские учёные создали 50-кубитный ионный квантовый компьютер, который теперь считается одним из самых мощных в стране. Эта работа выполнена научной группой из Российского квантового центра и Физического института имени П. Н. Лебедева РАН в рамках дорожной карты по квантовым вычислениям, координируемой Росатомом. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев отметил, что этот проект выводит Россию на передовые позиции в квантовых технологиях.

Лихачев также подчеркнул, что создание такого компьютера — это результат совместных усилий университетов, научных институтов и просветительских программ. По его словам, сейчас только три страны, включая Россию, имеют квантовые компьютеры на всех четырёх ключевых платформах: сверхпроводниках, ионах, нейтральных атомах и фотонах. В будущем планируется использовать эти квантовые технологии для улучшения жизни людей и экономического роста страны.

Директор ФИАН Николай Колачевский продемонстрировал ионную ловушку, основную часть нового квантового процессора, на форуме «Микроэлектроника-2024». Новый квантовый компьютер использует уникальную кудитную технологию, в освоении которой Россия стала третьей после Австрии и США. Сейчас этот компьютер доступен через облачную платформу и может выполнять основные квантовые алгоритмы.