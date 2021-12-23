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Третья доза британской вакцины от коронавируса помогает бороться со штаммом «Омикрон»

Это продтвердили исследования
Разработчики британской вакцины от коронавируса AstraZeneca заявили, что третья, бустерная, доза их препарата увеличивает количество антител, необходимых для борьбы со штаммом «Омикрон».
Третья доза британской вакцины от коронавируса помогает бороться со штаммом «Омикрон»

Было проведено исследование с участием 61 добровольца: 40 из них получили три дозы препарата Vaxzevria, а остальные 21 человек — три дозы вакцины американской Pfizer и немецкой BioNTech. Целью исследования было выяснение, будут ли полезны три дозы AstraZeneca для борьбы со штаммом «Омикрон».

Результаты подтвердили это предположение: титры антител, способных бороться с «Омикроном», выросли после прививки бустерной дозой. Количество антител кратно превзошло их уровень после вакцинирования двумя дозами. Причём титр антител был выше у людей, получивших бустерную дозу, чем у людей, которые ранее выздоровели после заражения всеми поздними штаммами и изначальным вариантом коронавируса.

«Сыворотка, полученная от пациентов спустя месяц после получения третьей, бустерной дозы вакцины, нейтрализовала омикрон-штамм на уровне, который в целом соответствовал наблюдаемому после принятия второй дозы от дельта-варианта», — говорится в сообщении разработчика вакцины.

Другие вакцины также показали высокую эффективность.

Источник: Ведомости
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