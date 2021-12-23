Третья доза британской вакцины от коронавируса помогает бороться со штаммом «Омикрон»

Было проведено исследование с участием 61 добровольца: 40 из них получили три дозы препарата Vaxzevria, а остальные 21 человек — три дозы вакцины американской Pfizer и немецкой BioNTech. Целью исследования было выяснение, будут ли полезны три дозы AstraZeneca для борьбы со штаммом «Омикрон».

Результаты подтвердили это предположение: титры антител, способных бороться с «Омикроном», выросли после прививки бустерной дозой. Количество антител кратно превзошло их уровень после вакцинирования двумя дозами. Причём титр антител был выше у людей, получивших бустерную дозу, чем у людей, которые ранее выздоровели после заражения всеми поздними штаммами и изначальным вариантом коронавируса.

«Сыворотка, полученная от пациентов спустя месяц после получения третьей, бустерной дозы вакцины, нейтрализовала омикрон-штамм на уровне, который в целом соответствовал наблюдаемому после принятия второй дозы от дельта-варианта», — говорится в сообщении разработчика вакцины.

Другие вакцины также показали высокую эффективность.