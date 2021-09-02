Третья мировая война между США и Россией пройдёт в том числе и в космосе

По мнению наших зарубежных коллег, вражеские космические роботы воспользуются коррекцией своей орбиты и нанесут внезапную атаку на флот спутников США. Связано это с тем, что непосредственной целью кораблей-«убийц» является именно что выведение из строя американских спутников.

При этом командование Космических сил США буквально в последнюю минуту активирует ядерные ракетные двигатели на американских спутниках. Таким образом они в кратчайшие сроки переведут их на более высокую орбиту.

Как только американские космические аппараты перестанут находиться под угрозой, те же ядерные ракетные двигатели вновь вернут их на исходные орбиты.