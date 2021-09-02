Третья мировая война между США и Россией пройдёт в том числе и в космосе

Наука и технологии
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Третья мировая война между США и Россией пройдёт в том числе и в космосеС атакой на вражеские спутники
Авторы американского журнала Popular Mechanics опубликовали свежий материал о потенциальной Третьей мировой войне. В нём они описали возможный сценарий начала и протекания противостояния между США и противниками, в том числе Россией и Китаем.
По мнению наших зарубежных коллег, вражеские космические роботы воспользуются коррекцией своей орбиты и нанесут внезапную атаку на флот спутников США. Связано это с тем, что непосредственной целью кораблей-«убийц» является именно что выведение из строя американских спутников.
При этом командование Космических сил США буквально в последнюю минуту активирует ядерные ракетные двигатели на американских спутниках. Таким образом они в кратчайшие сроки переведут их на более высокую орбиту.
Как только американские космические аппараты перестанут находиться под угрозой, те же ядерные ракетные двигатели вновь вернут их на исходные орбиты.