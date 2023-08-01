«Треугольник» позволит заряжать дроны прямо от ЛЭП

Разработанная «Лабораторией будущего» мобильная зарядная станция для беспилотников дистанционно устанавливается прямо на провода высоковольтных линий электропередачи, рассказал коммерческий директор компании Павел Камнев.

«Треугольник» позволяет заряжать малоразмерные дроны — в основном линейки DJI — от ЛЭП напряжением от 35 до 220 киловольт. Мощность на площадку поступает непосредственно от фазного провода, поясняет менеджер.

Система принимает беспилотник специальным механизмом-захватом и заряжает его. При помощи созданной инженерами компании системы технического зрения станция определяет положение провода, его раскачку и формирует задание на посадку для приземления дрона на провод. Само оборудование на провода также устанавливается беспилотниками без непосредственного участия человека.

Платформа могут включать в себя и различное навесное оборудование: камеры видеонаблюдения, ретрансляторы сигнала, станции распознавания беспилотников в небе и так далее.

«Лаборатория будущего» предлагает создать сеть зарядных станций «Треугольник». По словам Камнева, в настоящее время компания получила запрос от МЧС на создание подобной сети для обеспечения работы беспилотников при обследовании лесов и поиске людей. Это, по словам специалиста, позволит расширить функционал дронов и не возвращать их на полпути назад.

Ориентировочная стоимость станции — 100 тысяч рублей.