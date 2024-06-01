Три четверти россиян читают книги с электронных «читалок»

Исследование показало, что в крупных российских городах 77% жителей, что составляет 30,3 миллиона человек, предпочитают электронные книги, а 60%, то есть 23,6 миллиона человек, слушают аудиокниги. Опрос проводился онлайн в январе 2024 года среди россиян в возрасте от 18 до 54 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 000 человек.

Результаты исследования J’son & Partners Consulting совпали с данными ВЦИОМ. По мнению экспертов, использование электронных книг предпочтительнее для всех возрастных групп женщин и мужчин. Что касается жанровых предпочтений, женщины в возрасте от 18 до 34 лет предпочитают нон-фикшн о психологии, в то время как мужчины в этой же возрастной категории предпочитают практическую литературу.

Аудиоформат книг также популярен, особенно среди мужчин, историческая литература и подкасты — это их основные интересы. Несмотря на то, что у каждого сервиса своя аудитория, в целом мужчины предпочитают фантастику и фэнтези, а женщины — любовные романы. Многие читатели переключаются между различными форматами, выбирая наиболее удобный в каждый момент времени.