Три четверти россиян допускают использование ИИ в учёбе

За последний год 63% россиян использовали технологии искусственного интеллекта, хотя три года назад лишь треть населения могла объяснить, что это такое. По данным опроса ВЦИОМ, самым популярным применением ИИ стали голосовые помощники и чат-боты, такие как ChatGPT — каждый из этих инструментов выбрали по 31% респондентов. Женщины чаще прибегают к помощи голосовых помощников, чем мужчины, отмечают исследователи.

Искусственный интеллект воспринимается большинством опрошенных как полезный инструмент. 54% считают его хорошим помощником, а 76% одобряют использование ИИ в учёбе. Однако мнения о правилах разнятся: почти 70% говорят, что нужно соблюдать ограничения, тогда как 7% не видят в этом необходимости.

Чаще всего ИИ используют молодые люди: среди «зумеров» и «младших миллениалов» доля достигает 86-87%. Уровень активности зависит и от образования, и от места жительства: в столицах и крупных городах ИИ применяют до 77% респондентов, а в сельской местности — только 49%. Также выяснилось, что интернет-пользователи обращаются к ИИ в шесть раз чаще, чем те, кто полагается на телевидение.