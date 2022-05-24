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Три доступных способа: как улучшить работу мозга

Воспользоваться ими может практически каждый из нас
Сразу несколько российских врачей рассказали о том, как без особого труда улучшить работу мозга.
Три доступных способа: как улучшить работу мозга

Так, например, Дмитрий Шубин посоветовал умываться холодной водой либо принять холодный душ. В таком случае мозговая активность улучшается за счёт концентрации крови в двух органах — в сердце и мозге.

При этом его коллега, Герман Гандельман, посоветовал также заняться физической активностью:

Во время физической нагрузки увеличивается частота сердечных сокращений, увеличивается сердечный выброс и головной мозг получает гораздо больше крови. Соответственно, мы думаем быстрее.

Герман Гендельман

Заключительный совет также прост — оказывается, не лишним будет дневной 26-минутный сон. Об этом рассказал Андрей Продеус.

Польза дневного сна связана с тем, что такой короткий отдых повышает эффективность запоминания. По подсчётам специалистов, примерно на 54%.

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