Три доступных способа: как улучшить работу мозга

Так, например, Дмитрий Шубин посоветовал умываться холодной водой либо принять холодный душ. В таком случае мозговая активность улучшается за счёт концентрации крови в двух органах — в сердце и мозге.

При этом его коллега, Герман Гандельман, посоветовал также заняться физической активностью: