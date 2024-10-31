Три года и в помойку: AMD и NVIDIA заложили «запланированное устаревание» в ИИ-чипы

По словам специалиста из Alphabet, упомянутого в материале Tech Fund, такие чипы делают всю тяжелую работу по обучению и применению ИИ, что приводит к их быстрому износу. При уровнях загрузки от 60% до 70% серверные GPU обычно живут от одного до двух лет, что является серьезной проблемой для компаний, использующих эти дорогие устройства.

Увеличение продолжительности работы GPU возможно за счет снижения уровня их загрузки. Однако это невыгодно для бизнеса, так как уменьшение нагрузки замедляет процесс амортизации и возвращение инвестиций. Поэтому большинство поставщиков облачных услуг предпочитают эксплуатировать свои GPU на высоких уровнях загрузки, даже несмотря на ускоренный износ.