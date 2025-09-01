Три клиента принесли Nvidia половину выручки центров обработки данных

Крупнейший из заказчиков обеспечил Nvidia 9,5 миллиарда долларов. Второй клиент принёс 6,6 миллиарда, а третий — 5,7 миллиарда. При общей квартальной выручке компании в 46 миллиардов долларов один клиент формирует свыше 20% продаж. Аналитики отмечают, что зависимость от ограниченного числа заказчиков может обернуться рисками. В случае, если один из них решит перейти к конкурентам или создать собственные решения, Nvidia может потерять значительную часть дохода.

Тем не менее эксперты считают маловероятным, что подобные сценарии реализуются в ближайшее время. Инвесторы продолжают активно вкладываться в технологии искусственного интеллекта, а конкуренты Nvidia пока не могут предложить сопоставимый уровень аппаратного и программного обеспечения.