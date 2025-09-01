Наука и технологии
Опубликовано 01 сентября 2025, 18:47
1 мин.

Три клиента принесли Nvidia половину выручки центров обработки данных

За квартал компания получила $21,9 млрд от них
Nvidia отчиталась о рекордных финансовых результатах за второй квартал 2025 года. Однако вместе с ростом продаж компания показала и уязвимость своего бизнеса. Более половины выручки подразделения по центрам обработки данных пришлось всего на трёх клиентов. Общая сумма дохода от них составила 21,9 миллиарда долларов.
Три клиента принесли Nvidia половину выручки центров обработки данных

© Ferra.ru

Крупнейший из заказчиков обеспечил Nvidia 9,5 миллиарда долларов. Второй клиент принёс 6,6 миллиарда, а третий — 5,7 миллиарда. При общей квартальной выручке компании в 46 миллиардов долларов один клиент формирует свыше 20% продаж. Аналитики отмечают, что зависимость от ограниченного числа заказчиков может обернуться рисками. В случае, если один из них решит перейти к конкурентам или создать собственные решения, Nvidia может потерять значительную часть дохода.

Тем не менее эксперты считают маловероятным, что подобные сценарии реализуются в ближайшее время. Инвесторы продолжают активно вкладываться в технологии искусственного интеллекта, а конкуренты Nvidia пока не могут предложить сопоставимый уровень аппаратного и программного обеспечения.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NVIDIA
,
#данные