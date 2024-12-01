Три российских препарата от рака протестируют до конца 2025 года

Российские учёные работают над тремя новыми таргетными препаратами для борьбы с онкологическими заболеваниями. Эти исследования могут быть завершены до конца 2025 года. Как сообщила Марина Секачева, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, новые препараты нацелены на опухолевые клетки при раке желудка, плоскоклеточном раке головы и шеи, а также раке молочной железы.

Секачева также рассказала, что недавно завершены клинические испытания биоаналога зарубежного препарата Китруда, который теперь используется для лечения метастатической меланомы. Этот препарат был зарегистрирован и уже введён в практическое использование. Такие успехи в лечении рака могут стать значительным шагом в борьбе с опасными заболеваниями.

Кроме того, специалисты из Сеченовского университета разработали новый подход к лечению диффузной В-клеточной крупноклеточной лимфомы. На основе генетического анализа учёные смогли определить тип опухоли и предложить пациентам индивидуализированную терапию, что значительно повысило эффективность лечения.