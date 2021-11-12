Три специи, которые могут продлить жизнь

В списке полезных для здоровья специй попал куркумин. По данным автора статьи, он снижает вероятность развития онкологических, а также возрастных заболеваний.

“Куркумин может продлить жизнь за счет ингибирования перекисного окисления липидов, а также увеличивает антиоксидантную активность”, — сообщается в материале.

Для подтверждения пользы этой специи автор приводит результаты исследования ученых. В его рамках добровольцев попросили добавить в ежедневный рацион четыре грамма приправы и питаться так на протяжении месяца. В результате у участников на 40% снизилось поражение толстой кишки, которое могло перерасти в онкологию.

Также в списке оказалась и корица, которая, по данным источника, уменьшает уровень сахара в крови при диабете второго типа. Помимо прочего эта специя способствует снижению воспаления, а экстракт корицы и вовсе может снижать распространение раковых клеток и приводить к их отмиранию.

Последний в перечень продлевающих жизнь специй вошел шалфей. Его назвали полезным для сердца, а также улучшения функций мозга и памяти.

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