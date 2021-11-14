Три ствола, электропривод и 1500 выстрелов в минуту — в США начали тестировать пушку для новейшего вертолёта

Сообщается, что новинку планируется применить при оснащении боевого вертолёта, разрабатываемого в рамках проекта Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Пушка, названная General Dynamics XM915, получила сразу три ствола, а также электрический привод для приведения их в действие.

Скорострельность орудия составляет 1500 выстрелов в минуту, что почти в 1,5 раза эффективнее действующих одноствольных аналогов.

Напомним, что впервые о разработке General Dynamics XM915 стало известно в марте 2021 года. Тогда наши коллеги из Popular Mechanics писали, что с помощью данной модели американские вертолёты смогут поражать легкобронированную технику.

Сообщалось также, что разработкой аналога XM915 занимается Northrop Grumman.