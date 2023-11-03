«Триколор» начнёт получать защищённый телесигнал с российских спутников

Оператор спутникового телевидения «Триколор» анонсировал новый проект под названием «Триколор Ultra». Этот проект призван обеспечить более надёжное и защищённое телевещание от возможных внешних помех. Для этого был построен новый телепорт в Сибири, а сигнал будет вещаться на российском спутнике «Экспресс-АТ1».

Защита от внешних атак стала приоритетом для «Триколор». Их инвестиции в новый телепорт и оборудование составили сотни миллионов рублей. Интересно, что «Экспресс-АТ1» использует исключительно российские частоты, что обеспечивает большую надёжность сигнала. В результате этой инвестиции компания может предоставить более разнообразное и стабильное телевизионное вещание для своих абонентов.

Важно отметить, что «Триколор» продолжит вещание с других спутников, таких как «Экспресс-АМУ1» и Eutelsat 36B, и объем каналов и качество вещания останутся неизменными для абонентов. Это улучшение касается специально «Триколор Ultra» и призвано обеспечить надёжность и защиту сигнала для абонентов.