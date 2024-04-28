«Триколор» начнёт продавать устройства «умного дома»А также «умную кормушку» и «умную теплицу»
Оператор спутникового телевидения «Триколор» планирует расширить свой ассортимент устройств. Это станет возможным благодаря новым продуктам, созданным под собственным брендом. Особое внимание будет уделено устройствам для связи, таким как Wi-Fi-роутеры, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth.
Компания также предложит новые продукты, такие как уличные mesh-роутеры, которые расширят зону Wi-Fi на улице, и усилители сотовой связи для загородных домов. Планируется расширение линейки устройств «умного дома», которые будут работать даже без интернета, используя Wi-Fi-роутер.
В долгосрочной перспективе «Триколор» планирует предложить ещё больше товаров, включая бытовую технику, садовое освещение, спортивные товары и медицинское оборудование. Основным преимуществом новых устройств будет их лёгкость в установке и использовании, а также возможность работы с помощью кроссфункциональной регистрации по «Триколор-id».