«Триколор» объявил конкурс на создание футуристичной ТВ-приставки и пульта для неё

Конкурс стартовал 18 января 2025 года и носит название «Проектируй будущее». Участникам предложено разработать инновационный дизайн массовой спутниковой приставки и пульта, которые должны соответствовать современным стандартам функциональности, эргономики и эстетики.

Проектировщики могут предложить изменения в размерах и форме внутренней платы устройства, а также в расположении интерфейсов, при согласовании с организаторами. Для работы предоставлена базовая 3D-модель устройства. Задание также включает создание упаковки и продумывание решений, направленных на улучшение пользовательского опыта.

До 3 марта участники должны представить свой проект в формате 3D-модели (STEP). Работы будут оцениваться по шести основным критериям: соответствие заданию, инновационность, коммерческий потенциал, проработанность, эргономика и эстетика.

Финал конкурса состоится в апреле 2025 года. Победители получат денежные призы: 300 000 рублей за первое место, 200 000 рублей за второе и 100 000 рублей за третье. Также предусмотрены два поощрительных приза по 25 000 рублей. Авторов лучших работ могут пригласить к сотрудничеству с компанией «Триколор».

Размер денежных призов указан до вычета НДФЛ