«Триколор» рассказал о постоянных атаках на их спутники

Технические эксперты компании «Триколор» продолжают сражаться с внешними атаками, которые периодически вызывают проблемы с просмотром популярных телеканалов, так говорит компания. С начала года российские спутниковые операторы, включая «Триколор», сталкиваются с помехами из соседней страны.

В последнее время, а именно с 12 июня, эти атаки стали сильнее и длительнее. Однако «Триколор» внедрил новые технологические решения для устойчивого вещания. С 21 по 25 июля удалось справиться с помехами. Но начиная с 26 июля, появилась новая мощная волна атак, вызывая сбои в трансляции некоторых ТВ-каналов. Компания активно противостоит этим проблемам, работая по плану защиты.

Специалисты «Триколор» продолжают работать в усиленном режиме, 24/7. Директор по вещательным и информационным технологиям Денис Филипишен выразил благодарность абонентам за понимание сложной ситуации. Они также напомнили, что просмотр телеканалов через онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ» по-прежнему остаётся стабильным.