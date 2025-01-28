«Триколор» запустил канал RUTUBE TV с блогерским контентом и шоу

RUTUBE TV ориентирован прежде всего на молодежную аудиторию. По словам директора по контенту «Триколор» Арсена Хомутова, канал уже продемонстрировал успех на платформе RUTUBE, собрав 1,75 миллиона просмотров с момента своего запуска. Оператор уверен, что новый телеканал будет популярен среди зрителей «Триколор».

Канал доступен абонентам «Триколор» в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ» в рамках основных подписок, таких как «Максимум», «Единый Ultra», Color и других. Это расширяет выбор контента для пользователей, предлагая не только традиционные телевизионные программы, но и интересные и актуальные шоу.