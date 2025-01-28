«Триколор» запустил канал RUTUBE TV с блогерским контентом и шоу

Опубликовано 28 января 2025, 19:021 мин.
«Триколор» запустил канал RUTUBE TV с блогерским контентом и шоуТелеканал предложит шоу, подкасты и развлекательные программы
Оператор «Триколор» запустил новый телеканал RUTUBE TV в своем онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ». Канал, принадлежащий национальному видеохостингу RUTUBE, будет предлогать зрителям разнообразный контент, включая блогерские шоу, научно-популярные программы и подкасты. Также в эфире можно будет увидеть новинки из сферы развлечений.
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RUTUBE TV ориентирован прежде всего на молодежную аудиторию. По словам директора по контенту «Триколор» Арсена Хомутова, канал уже продемонстрировал успех на платформе RUTUBE, собрав 1,75 миллиона просмотров с момента своего запуска. Оператор уверен, что новый телеканал будет популярен среди зрителей «Триколор».
Канал доступен абонентам «Триколор» в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ» в рамках основных подписок, таких как «Максимум», «Единый Ultra», Color и других. Это расширяет выбор контента для пользователей, предлагая не только традиционные телевизионные программы, но и интересные и актуальные шоу.