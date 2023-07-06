Триумф воли: ученые из России опровергли гипотезу о предопределенности решений человека

Эксперимент нейробиологов из НИУ ВШЭ поставил под сомнение гипотезу американского ученого Бенджамина Либета, согласно которой человек осознает решение позже, чем мозг его принимает. Работа исследователей опубликована в журнале Neuropsychologia.

В 1983 году нейробиолог провел эксперимент, где испытуемых просили сгибать запястье и при этом запоминать момент, когда они почувствуют, что готовы совершить это действие. Время осознания намерения регистрировалось со слов самих испытуемых: они наблюдали за двигавшейся точкой, и называли положение, в котором та оказывалась, когда они почувствуют желание согнуть руку. Момент окончательного решения определялся точным показанием сенсора, прикрепленного к запястью испытуемых.

Измерения электроэцефалографа (ЭЭГ) показали, за 0,5–1,5 секунды до осознания намерения выполнить движение у участников его экспериментов в мозге возникает активность, которая, по мнению исследователя, предсказывает это действие. Таким образом, по Либету, мозг принимает решение и посылает сигнал о готовности раньше, чем человек это осознает.

Специалисты из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ повторили эксперимент с помощью сверхчувствительного ЭЭГ, добавив в одной из двух групп участников небольшие изменения. Выяснилось, что на время осознания намерения влияют экспериментальные процедуры. Без тренировки испытуемые с трудом определяют свои намерения и отличают их от момента принятия решения. По мнению ученых, сама инструкция в задаче Либета наводит участников на ощущение, что намерение должно возникать задолго до окончательного принятия самого решения.

Кроме того, российским нейробиологами не удалось найти связь между предшествующей действию между активностью мозг и намерением выполнить действие. Последнее возникало у испытуемых в разные моменты времени, тогда как сигнал о готовности всегда регистрировался примерно в одно и то же время. По мнению исследователей, это значит, что что он отражает общую динамику процесса принятия решения, но не намерение что-то сделать.

По-видимому, классическая парадигма Либета не подходит для ответа на вопрос, свободен ли человек в принятии решений, считает автор исследования, младший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Дмитрий Бредихин.