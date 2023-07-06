Триумф воли: ученые из России опровергли гипотезу о предопределенности решений человека

Триумф воли: ученые из России опровергли гипотезу о предопределенности решений человекаПереложить ответственность за собственные поступки на мозг не получится
Российские ученые показали, что эксперименты американского нейробиолога Бенджамина Либета, ставящие под сомнение свободу решений человека, некорректны.
Эксперимент нейробиологов из НИУ ВШЭ поставил под сомнение гипотезу американского ученого Бенджамина Либета, согласно которой человек осознает решение позже, чем мозг его принимает. Работа исследователей опубликована в журнале Neuropsychologia.
В 1983 году нейробиолог провел эксперимент, где испытуемых просили сгибать запястье и при этом запоминать момент, когда они почувствуют, что готовы совершить это действие. Время осознания намерения регистрировалось со слов самих испытуемых: они наблюдали за двигавшейся точкой, и называли положение, в котором та оказывалась, когда они почувствуют желание согнуть руку. Момент окончательного решения определялся точным показанием сенсора, прикрепленного к запястью испытуемых.
Измерения электроэцефалографа (ЭЭГ) показали, за 0,5–1,5 секунды до осознания намерения выполнить движение у участников его экспериментов в мозге возникает активность, которая, по мнению исследователя, предсказывает это действие. Таким образом, по Либету, мозг принимает решение и посылает сигнал о готовности раньше, чем человек это осознает.
Специалисты из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ повторили эксперимент с помощью сверхчувствительного ЭЭГ, добавив в одной из двух групп участников небольшие изменения. Выяснилось, что на время осознания намерения влияют экспериментальные процедуры. Без тренировки испытуемые с трудом определяют свои намерения и отличают их от момента принятия решения. По мнению ученых, сама инструкция в задаче Либета наводит участников на ощущение, что намерение должно возникать задолго до окончательного принятия самого решения.
Кроме того, российским нейробиологами не удалось найти связь между предшествующей действию между активностью мозг и намерением выполнить действие. Последнее возникало у испытуемых в разные моменты времени, тогда как сигнал о готовности всегда регистрировался примерно в одно и то же время. По мнению исследователей, это значит, что что он отражает общую динамику процесса принятия решения, но не намерение что-то сделать.
По-видимому, классическая парадигма Либета не подходит для ответа на вопрос, свободен ли человек в принятии решений, считает автор исследования, младший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Дмитрий Бредихин.